كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط هارب محكوم عليه في 7 قضايا من بينها حكمين بالإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط من ضبط المدعو محمود ع. م- سن 41، مُقيم البربا - بدائرة مركز شرطة صدفا "ينتمى لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة "ثأرية" والمحكوم عليه فى القضايا الآتية:

القضية رقم 2772014 جنايات مركز صدفا "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالإعدام.

القضية رقم 31532014 جنايات مركز طما بسوهاج "سرقة بالإكراه وقتل" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالإعدام.

القضية رقم 36882012 جنايات مركز صدفا "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

القضية رقم 55402012 جنايات مركز صدفا "إستعمال قوة" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

القضية رقم 3822015 جنايات مركز صدفا "سلاح" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.

القضية رقم 52602012 جنايات مركز صدفا "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة.

القضية رقم 36332014 جنايات مركز صدفا "إستعمال قوة" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 3 سنوات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



شكرا لقرائتكم خبر عن مصر | ضبط هارب محكوم عليه في 7 قضايا من بينها حكمين بالإعدام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .