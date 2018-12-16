شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حملة الكشف عن فيروس سي»: نسبة المصابين بمرض السمنة «مفزعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، إن «نسبة المصابين بمرض السمنة في مصر مفزعة، وأن السمنة يرتبط بأمراض أخرى مثل السكر والضغط وفيروس سي».

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «35 % من المصريين وزنهم تجاوز الوزن الطبيعي»، مشيرًا إلى أن «المواطن المصري ليس لديه ثقافة الوزن، وعلاقة الوزن بالطول، والحياة الصحية».

وأوضحت أن «الدولة قادرة على إصلاح أزمة السمنة المفرطة والزائدة»، مشيرًا إلى أن «المصابين بالضغط حوالي 21.7%، والكثير من مرضى السكر كانوا لا يحصلون على علاجهم نتيجة إمكانياتهم أو عدم رغبة منهم في الحصول على العلاج».

وتابعت أن «نقص الوعي كان وراء إهمال مرضى السكر والضغط بأهمية الحصول على العلاج، وقمنا بحملة تسويقية محترفة لتوعية أهالينا في الريف والقرى بأهمية العلاج من الأمراض غير السارية».