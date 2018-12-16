شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. انطلاق مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» فى الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، غداً، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، والذى تستمر لمدة يومين، وتنظمها وزارة الدولة للهجرة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، تحت عنوان «مصر تستطيع بالتعليم» وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويخصص المؤتمر نسخته الحالية لمناقشة التعليم فى مصر ووضع التصورات الكفيلة بضمان نظام تعليمى يساهم فى بناء مواطن متحضر يواكب أساليب الحياة الحديثة مع التمسك بالقيم الدينية الوسطية والموروثات الثقافية الأصيلة، بمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية فى الدولة، و28 عالمًا وخبيرًا مصريًا من علماء مصر فى الخارج بمجال التعليم، وذلك لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية المصرية من خلال رؤى وأطروحات الخبراء المصريين بالخارج.

ومن أبرز الحضور الدكتور فيكتور رزق الله، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لكبار علماء وخبراء مصر- ألمانيا، والدكتور عمرو عبدالمنعم، الرئيس التنفيذى للعمليات لشركة ISCO International- الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور أحمد شاكر، نائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد- كندا، والدكتور كريم أبوالمجد، الجراح العالمى والخبير فى زراعة الأمعاء بالولايات المتحدة.

هذا ويتضمن المؤتمر 6 جلسات متنوعة تتناول عددا من المحاور للوقوف على ما يحتاجه التعليم المصرى من أدوات تسهم فى عمليات التحول الإيجابية لهذه المنظومة.

وتفقدت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، مقر انعقاد المؤتمر بأحد فنادق الغردقة يرافقها اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

ويأتى انعقاد مؤتمر «مصر تستطيع بالتعليم» تماشيا مع إعلان الرئيس عام 2019 عام التعليم، بما يعكس توجه الدولة المصرية للاستفادة من العقول المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر لبناء الإنسان المصرى 2030 التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخلق وزارة الهجرة من خلاله منفذا ومناخا استيعابيا للعقول المصرية المهاجرة فى مجال التعليم والبحث العلمى والتعليم الفنى لتعظيم الاستفادة ودمج خبراتهم ضمن استراتيجية مصر لتطوير المنظومة التعليمية.