شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تبدأ تأهيل عربات القطارات.. وخطة لتطوير المزلقانات وأبراج الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة القومية للأنفاق، إجراء الاختبارات التشغيلية للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، بين محطتى هارون الرشيد ونادى الشمس، وشملت الإجراءات اختبار أنظمة سحب الدخان من المحطات، تمهيدًا لافتتاح هذا الجزء.

وحددت الهيئة، فى بيان، توقيت الاختبارات فى كل محطة، وطالبت المواطنين بعدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان أو رائحة حريق فى مسار المرحلة، مشيرة إلى أن جميع الاختبارات تجرى بداية من الساعة الـ5 مساء، وأوضحت أن اختبارات التشغيل للجزء الأول من المرحلة بدأت فى 20 أكتوبر الماضى، وشملت اختبار جميع الأنظمة المتعلقة بالمشروع والسكة والمسير والوحدات المتحركة.

فى شأن آخر، واصلت هيئة السكة الحديد، أعمال تطوير ٢٩٠ عربة ركاب، ضمن خطط التطوير، التى تنفذها وزارة النقل، فى البنية الأساسية، مثل تطوير نظم الإشارات وتجديد وصيانة السكك والمزلقانات والمحطات والوحدات المتحركة، وقال أشرف رسلان، رئيس الهيئة، فى بيان، أمس، إن مشروع تجديد العربات الحالية يأتى ضمن خطة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، والتى تتضمن عمليات إعادة تأهيل ٩٠ عربة مكيفة إسبانى، بتكلفة حوالى ١٥٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ٢٠٠ عربة عادية بمصنع سيماف، التابع للهيئة العربية للتصنيع، بـ٤٥٠ مليون جنيه.

وأضاف أن عمليات التأهيل والتطوير للعربات المكيفة، تشمل رفع كفاءة تكييف العربة وتحسين مظهر الصالون الداخلى وتغيير أسقف العربات وتنجيد الكراسى بالكامل بآخر جديد يتماشى مع الديكور الداخلى للعربة، وتغيير جميع الستائر «البلاك أوت» بالكامل بأخرى جديدة كاملة والأرضيات والإضاءة ودورات المياه، فضلاً عن تحسين مظهر العربة من الخارج، ويتم تحسين مظهر العربات المكيفة الإسبانى بالورش التابعة للهيئة بالفرز والمميزة بورش أبوغاطس.

وعقد «رسلان» اجتماعا، أمس، مع ممثلى شركة «الستوم» الإسبانية المنفذة لمشروع كهربة الإشارات على خط بنى سويف أسيوط، بطول ٢٥٠ كيلو مترا، الذى يتضمن ٨٦ مزلقانا و١٥ برج إشارات رئيسيا، لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروع وسرعة الانتهاء منه، طبقا للجدول الزمنى المحدد، وشدد على مديرى المناطق للتنسيق مع المحليات لإزالة أى معوقات من شأنها التأثير على تقدم الأعمال.

وأكد رئيس الهيئة أنه جار تطوير منظومة كهربة الإشارات على خطوط القاهرة - الإسكندرية، بمسافة 208 كيلو مترا، تشمل تطوير 72 مزلقانًا، وخط بنها- بورسعيد- وصلة الزقازيق أبوكبير) بطول 213 كيلومترا تشمل تطوير ٨٨ مزلقانًا، وخط أسيوط - سوهاج - نجع حمادى، بمسافة 180 كيلومترا، وتشمل تطوير 72 مزلقانًا.

وأوضح رسلان أنه يتم استبدال النظام الحالى الميكانيكى والكهروميكانيكى بنظام إلكترونى حديث، يحقق أعلى معدلات الأمان، وحاصل على شهادة SIL4، مع التحكم والسيطرة فى حركة سير القطارات من خلال الأجهزة، دون الاعتماد على العنصر البشرى، ما يؤدى إلى زيادة عدد القطارات وتخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعة سير القطارات من خلال غرفة تحكم مركزية لحظة بلحظة، لافتًا إلى أن المزلقانات تعمل بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية، ما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها.