شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 27 مسؤولا بـ«زراعة وآثار المنوفية» لـ«التأديبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت هيئة النيابة الإدارية، أمس، 27 متهما من العاملين بقطاع الآثار والإدارة الزراعية بمحافظة المنوفية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بتهمة الإهمال الجسيم فى أداء واجباتهم الوظيفية مما مكن عدداً من المواطنين من الحفر والتنقيب فى «تل أم حرب» الأثرى بمنطقة آثار المنوفية وبناء صوب زراعية عليها بالمخالفة للقانون.

كانت التحقيقات، التى باشرتها المستشارة أميرة ندا ودينا عدلى، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فوزى عبدالله، مدير النيابة، بناء على ما رصده مركز معلومات الهيئة حيال طلب الإحاطة الذى قدمه أحد أعضاء مجلس النواب لرئيس المجلس وما استتبعه من إحالة وزير الآثار للواقعة إلى النيابة، أكدت تقاعس المختصين بمنطقة آثار المنوفية من الإشراف على الأراضى الأثرية الكائنة بمنطقة تل أم حرب الأثرى بناحية مقرية صطاى، بمركز قويسنا، ما مكن عددا من المواطنين من القيام بأعمال حفر وتنقيب بالأراضى الخاضعة للآثار بالمخالفة للقانون.

وأجرت النيابة معاينة للموقع بحضور لجنة أثرية، وتبين لها إقامة صوب زراعية بتل أم حرب الأثرى بالمخالفة لقانون الآثار نظراً لكون الأراضى المقام عليها الصوب بعضها خاضع لوزارة الآثار والبعض الآخر أرض حصر خفية منافع عامة آثار، ويحظر على الغير إقامة أى منشآت عليها إلا بترخيص من المجلس الأعلى للآثار وتحت إشرافه.

وبمعاينة الصوب تبين وجود شواهد أثرية متمثلة فى بقايا كسر فخار لأجزاء من أوانى فخارية أثرية، وأن هذه الآثار ناتجة عن أعمال حفر داخل الصوب كما تبين وجود 3 فتحات داخل الحفرة من أسفلها باتجاهات مختلفة وبعض القطع التى يشتبه فى أثريتها، حيث أكدت اللجنة أنها ترجع للعصر اليونانى الرومانى، كما أكدت اللجنة أن الحفر كان بغرض التنقيب عن الآثار.

وكشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين الأول والثانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة الصوب الزراعية بتل أم حرب الأثرى بالمخالفة لقانون الآثار، رغم إخطارهما من جانب حارس الموقع بوجود حفر بالصوب.

كما كشفت التحقيقات أن المختصين لم يبلغا بالواقعة كما لم يثبتا الواقعة فى تقارير مرورهم على تل أم حرب ما ترتب على ذلك تمكين الغير من التنقيب على الآثار.

كما تبين من التحقيقات إغفال المختصين إثبات وجود شواهد أثرية بنواتج الحفر المستخرجة من الموقع الأثرى وذلك بمحضر المعاينة المعد منهم بناءً على طلب النيابة العامة بقويسنا، كما تقاعس المختصون فى إدراج اسم إحدى المواطنات «زوجة عضو مجلس نواب سابق»، ضمن حصر الصوب غير المرخصة بدءاً من تاريخ إقامتها للصوب ما أدى لعدم ترخيصها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبلها حيال قيامها بالحفر فى إحدى الصوب وإعداد مذكرات مخالفة للحقيقة بشأن تلك الصوب.

وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ فى حدود اختصاصه وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.

كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش الفنى بوزارة الداخلية بصورة من مذكرة التصرف لاتخاذ اللازم قانوناً قبل المختصين بإدارة مباحث السياحة والآثار بمحافظة الغربية لتقاعسهم عن موافاة منطقة آثار المنوفية بالتحريات اللازمة حيال بلاغ حارس أم حرب الأثرى من وجود أعمال حفر وتنقيب بالصوب الزراعية الموجودة بالموقع.