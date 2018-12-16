شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بموسم شتوى جيد لصادرات البطاطس (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت موجة الجفاف، التى شهدتها أوروبا، فى تباين آراء المصدرين حول صادرات البطاطس الشتوية، خلال الموسم الجارى، ففى الوقت الذى توقع فيه البعض وجود فرصة جيدة أمام الصادرات المصرية لزيادة الكميات فى ظل تنامى الطلب المتوقع بأوروبا، أبدى البعض تخوفه من اتجاه عدد من الدول إلى التوسع فى زراعة البطاطس وزيادة الكميات المطروحة فى السوق العالمية؛ ما يؤدى إلى تراجع أسعارها، بينما يعانى الإنتاج المحلى من زيادة التكلفة.

وقال الدكتور شريف البلتاجى، رئيس المجلس التصديرى الأسبق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة التى مرت بدول أوروبا خلال الفترة الماضية تسببت فى تراجع إنتاج تقاوى البطاطس، ما أدى لزيادة أسعارها، وتسبب فى زيادة واضحة فى التكلفة، ولفت إلى أن زيادة أسعار السوق المحلية خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى قلق للمستهلك المصرى؛ كانت نتيجة لتراجع الإنتاجية وزيادة تكلفة الإنتاج بسبب زيادة سعر المدخلات من التقاوى.

وأشار إلى أن حملات التفتيش، التى نفذتها بعض الأجهزة، تحصلت على التقاوى من الثلاجات بدعوى التخزين وتم طرحها فى الأسواق، موضحًا أن هذا سيخلق أزمة مستقبلا فى كميات التقاوى المتوفرة للزراعة.

فى سياق متصل، أكد أحد كبار المصدرين - فضل عدم ذكر اسمه - أن بداية الموسم التصديرى الشتوى تبدو طيبة؛ وهناك طلب متزايد من الجانب الأوروبى نتيجة تراجع الإنتاج هناك، لكنه أبدى تخوفه من تحول الأوضاع مع اتجاه عدد من الدول والمزارعين للتوسع فى زراعة البطاطس للاستفادة من زيادة السعر المتوقعة؛ ما يؤدى إلى زيادة المعروض وبالتالى انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن هناك طلبًا متناميًا فى السوق الأوروبية، تقابله زيادة فى تكلفة الإنتاج المحلى فى الوقت نفسه، نتيجة زيادة أسعار التقاوى المستوردة من أوروبا بسبب موجة الجفاف وزيادة أسعارها، وأوضح أن 90% من مدخلات الإنتاج فى مصر مستوردة ما يعنى زيادة التكلفة، وقلل من التأثير على مستويات الأسعار فى السوق المحلية؛ وقال إن احتياجات السوق المحلية متوافرة، ويمكن تلبية الطلب العالمى دون التأثير على السوق.

من جانبه، توقع أحمد الشربينى، أمين عام جميعة منتجى البطاطس، تحقيق موسم تصديرى شتوى جيد، وقال إن حجم الزراعات خلال الموسم الحالى كبيرة ما يسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلية، فضلا عن وجود فائض كبير قابل للتصدير، وأكد أن ألازمة الماضية فى البطاطس كانت عابرة وسرعان ما انتهت، لكن هناك كميات متوافرة للسوق المحلية والتصدير.

وتشير بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية إلى ارتفاع إجمالى صادرات المحاصيل الزراعية خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى لتصل إلى 1.3 مليار دولار بزيادة 2%، عن نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغت صادرات البطاطس وحدها نحو 483 ألف طن، بقيمة 141 مليون دولار، مقابل 372 ألف طن بقيمة 129 مليون دولار.