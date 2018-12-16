شكرا لقرائتكم خبر عن «الكشف عن الأمراض غير السارية»: الحملة تخدم مصر لـ20 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ريهام غلاب، مدير الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، إن «الحملة موجهة للقادرين وغير القادرين من أجل علاج الجميع».

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الاتحاد العام لطلاب صيادلة مصر، ينزلون مع الحملة في الرحاب والشروق، وسنتر بارك، وغيرها من الأماكن لمخاطبة الطبقة العليا»، مضيفة أنه «يتم زيادة وعي كل الفئات والطبقات بالأمراض غير السارية».

وتابعت أن «معظم قوائم الانتظار كانت ورائها الأمراض غير السارية، والوضع كان خطيرًا، والآن نستطيع معرفة كل محافظة فيها أية، وتحتاج لعلاج أية، والحملة تخدم مصر لـ20 سنة مقبلة».