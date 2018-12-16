شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة تعذية بالقصر العيني: السكر والدقيق يؤديان للسمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتور شيري نبيل، أستاذة التغذية بكلية طب القصر العيني، إن «السمنة الزائدة أو المفرطة يتم تحديدها عن طريق نسبة وتناسب مع طول الشخص».

وأضافت في حوار لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «أكثر 3 حاجات يجب البعد عنهم في الغذاء حتى لا نصاب بالسمنة هم السكر الأبيض، والدقيق الأبيض، والزيوت المهدرجة مثل المقليات أو أي شيء مصنع».

وتابعت أن «الزيوت النباتية ضارة، وعلينا استخدام السمنة البلدي، وزيت الزيتون، وكل المحفوظات عليها زيوت مهدرجة»، مؤكدة أن «أول طرق مكافحة السمنة هي الامتناع عن الأكل في المطاعم، وعلينا الأكل البيتي فقط مثل المحاشي والبطاطس لأنه يبعدنا عن خطر السمنة».

وأوضحت أن «معظم الأكل يجب تناوله قبل الساعة 3 عصرًا، ومقولة (نام خفيف) صائبة وصحية، ويجب تنظيم النوم لمنع السمنة، والأكل النباتي الأكثر صحيًا من اللحوم والجبن».