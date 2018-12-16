شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم الفني»: مُقبلون على فترة ستشهد طفرة كبيرة في التدريب المهني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم هو محور بناء الإنسان المصري لخلق جيل قادر على بناء المجتمع.

وأضاف «مجاهد» في الحفل السنوي الثالث لمبادرتها التعليمية «مستقبلي» للمنح الدراسية للطلبة بالشركة المصرية لتكرير البترول بمنطقة مسطرد بالقليوبية للإعلان عن الدفعة السنوية الثالثة من أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية بالمناطق المحيطة، الأحد، أن «عام 2027 سيتم تخريج جيل جديد من الإعدادية و2030 جيل حاصل على الثانوية العامة»، مضيفًا: «لازم نبطل نقول سنغافورة أحسن مننا، وفينلدا أحسن مننا«، مؤكدًا أن «مستقبل التعليم في مصر مستقبل مبُهر».

وتابع: «في مجال التعليم الفني مقبلين على فترة ستشهد طفرة كبيرة في هذه النوعية من التعليم، لأننا نركز على المادة 20 من الدستور الذي اختص النوع الوحيد من التعليم وهو التعليم الفني دون غيره بمادة خاصة به وهو التعليم الفني والتدريب المهني، وأن الدولة تهتم وتطور وتشجع التعليم الفني والتدريب المهني بجميع نواياته بحيث يصل إلى درجة من الجودة العالمية وان يعمل على تحقيق احتياجات سوق العمل».

وأوضح مائب وزير التعليم أن «هذا نهج هام انتهجته دول كثيرة في أوروبا ودول شرق أسيا من خلال تغيير المناهج وإنشاء هيئة جديدة لجودة التعليم الفني واعتماد برامجه والاهتمام بتأهيل المعلم أولًا لأنه من السهل شراء الأجهزة ولكن إذا لم يكن هناك معلم يقوم بتشغيل الأجهزة ويبتكر عليها مثل هؤلاء الشباب فلن ينهض التعليم».