شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النقل النهري»: توقيع أقصى عقوبة على البواخر المخالفة.. واستبدال «الطاقم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء ياسر غنيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، أنه سيتم توقيع أقصى العقوبات تجاه أية باخرة سياحية تخالف تعليمات السير المحددة للمرور في المجرى الملاحي، وخصوصًا في المناطق أمام المراسي السياحية، مع سحب تراخيصها وإيقاف جميع أفراد طاقم العمل بها واستبدالهم بطاقم آخر على الفور.

وشدد «غنيم» خلال ورشة العمل لتأمين وسلامة المجرى الملاحي لتيسير حركة الفنادق العائمة بين محافظتي أسوان والأقصر خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي، الأحد، على تطبيق النظام اللوجيستي بين الهيئة العامة للنقل النهري، وباقي الجهات الأخرى المعنية، للاستعداد لفترة السدة الشتوية، لتامين وسلامة الفنادق العائمة، وتنظيم حركة سيرها بين محافظتي الأقصر، وأسوان، وفقا لتوقيتات محددة تحت إشراف لجنة غرفة العمليات السياحية النيلية برئاسة مهندس محمد الشربيني، وخصوصًا في أوقات الذروة لازدياد عدد الرحلات السياحية للمناطق الأثرية المتنوعة، وجاء ذلك منعا«لتكدس وتجنب حدوث أي اختناقات ملاحية تؤثر على حركة سير الفنادق والعائمات السياحية.

وأكد على ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات المعنية، لضمان سلامة مرور الوحدات النهرية، بالإضافة لحرصه على الاستماع لمشاكل رؤساء العائمات السياحية وممثلي الشركات السياحة، لمقاومة العوائق التي سلامة وأمان حركة سير العائمات في الخط الملاحي أسوان والأقصر ومقاومة ضعف العمالة التي تواجهها العائمات السياحية، عن طريق توفير فرص عمل لخريجي المدرسة الفنية المتقدمة للنقل النهري، وعقد دورات بحرية وفنية قريبا في منطقة مصر العليا لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في مجال النقل النهري بصعيد مصر.