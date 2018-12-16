شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 180 طن قمامة بالبحيرة.. والمحافظ: «الحملة مستمرة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملة نظافة نظمتها إدارة شؤون البيئة بمحافظة البحيرة، الأحد، برفع ١٨٠ طن قمامة بمركز المحمودية، بالإضافة إلى نقل مقلب قمامة عشوائي بالمدينة.

وأعلن اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة عن استمرار الحملة المكبرة التي تنظمها إدارة شؤون البيئة بالمحافظة للقضاء على المقالب العشوائية وإزالة القمامة والتراكمات العشوائية بمدن ومراكز المحافظة والتي يوليها اهتمامًا كبيرًا.

وأشار «أمنة» إلى أن الحملة تستهدف الحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق، كما تستهدف الحملة إلى انتهاج النظافة كأسلوب حياة يمارس بشكل فطرى وبديهي من سكان تلك المدن لتصبح قيمة لا جدال عليها.

وأضاف أن الحملة تواصل عملها بباقي المراكز والمدن طبقا لخطة موضوعة، وذلك جنباً إلى جنب مع أعمال النظافة اليومية، والتي يتم رفعها والتوجه بها إلى المقلب العمومي بالطرانة بحوش عيسى، ويشرف على الحملة بكل مركز نائب رئيس المركز.

ووجه «المحافظ» رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف المرور الميداني بالشوارع والميادين لمتابعة أعمال رفع القمامة ونظافة الشوارع.

رفع 180 طن قمامة بالبحيرة

رفع 180 طن قمامة بالبحيرة

رفع 180 طن قمامة بالبحيرة

رفع 180 طن قمامة بالبحيرة

رفع 180 طن قمامة بالبحيرة

رفع 180 طن قمامة بالبحيرة

رفع 180 طن قمامة بالبحيرة