شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: اجتماعات مستمرة لإعلان خطة الوزارة لتدريس مادة التربية الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة منى مصطفى، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الرياضية والعسكرية، إنها «سعيدة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بجعل مادة التربية الرياضية أساسية في المدارس».

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، أن «الرئيس السيسي يتبنى منظومة تعليمية جديدة، والوزارة بدأت خطوات تفعيل الرياضة كمادة أساسية ضمن مناهجها»، موضحة أنه «لدينا مدارس رياضية حكومية دخلت الخدمة في أغسطس الماضي».

وتابعت أنه «نعمل على وضع مناهج متخصصة لتدريس التربية الرياضية، ووضعنا منهجًا جديدًا لمرحلة الحضانة وأولى ابتدائي، ونحن نبدأ مرحلة البناء من تحت إلى أعلى»، مشيرًا إلى أن «هناك برامج تتم لزيادة التنمية المهنية لمعلمي التربية الرياضية، وزيادة معرفتهم بتحبيب الرياضة للطلاب».

وأوضحت أنه «سنبدأ تدريس مناهج الرياضة البدنية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وقريبًا سنعلن عن خطة شاملة بشأن الرؤية الجديدة لمادة التربية الرياضية»، مضيفة: «اجتماعات مستمرة لإعلان خطة الوزارة لتدريس مادة التربية الرياضية».