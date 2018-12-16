شكرا لقرائتكم خبر عن بنك المعرفة.. الطريق إلى "صحة" و"تعليم" أفضل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن بنك المعرفة المصرى، هو الطريق نحو تطوير منظومة التعليم الثانوى، حيث إن فلسفة التطوير تتمركز حول خروج الطلاب من دائرة الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة، وهو ما يحققه المحتوى الموجود على بنك المعرفة المصرى.

وخلال توقيع مذكرة تفاهم بين الصحة وبنك المعرفة المصرى لتنمية المعرفة بكافة المجالات اليوم الأحد، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن بنك المعرفة الذى يخدم عموم الشعب المصرى ويضم محتوى للطلاب والممارسين، وللمجال الطبى نصيب كبير في بنك المعرفة، وهو يمثل فائدة كبير للأطباء الممارسين، كما يعد منصة لتدريب الأطباء بجميع الجمهورية من خلال توافر تكنولوجيا حديثة حتى في الأماكن التى لا يتوافر بها بنية أساسية.

ومن جانبها، وجهت د. هالة زايد، وزيرة الصحة، الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الجهود العظيمة المبذولة لتصحيح المشاكل المزمنة في التعليم، وتوفير تعليم وصحة أفضل للطلاب.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف فى تصريحات صحفية اليوم أيضا أن 240 ألفا دخلوا أمس على بنك المعرفة فى ثوانى بسيطة، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من الأفراد على بنك المعرفة، مضيفا: "هذا شئ يسعدنا للغاية".