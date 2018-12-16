استغل غياب أسرته فجهز مشنقته.. سر انتحار "طبيب فيصل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة طبيب مشنوقا داخل منزله بمنطقة فيصل، اليوم الأحد.

جهود البحث والتحري التي قادها العميد أسامة عبدالفتاح، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، توصلت إلى أن الطبيب يبلغ من العمر 43 سنة، أقدم على الانتحار شنقا؛ لمروره بأزمة نفسية.

وأكدت تحريات النقيب كريم عبدالرازق، معاون مباحث بولاق الدكرور، أن الطبيب استغل تواجد زوجته في العمل وأطفاله في المدرسة وأنهى حياته بهذه الطريقة دون وجود شبهة جنائية في الحادث.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر أحاله العقيد شامل عزيز، مأمور قسم بولاق الدكرور، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.