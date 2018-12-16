مصر | تنفيذ 66 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ومنافع نهر النيل بمختلف مديريات الأمن

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الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات:
قامت الإدارة بشن حملات أمنية مُكبرة أسفرت جهودها عن تأمين تنفيذ 22، قرار إزالة تعديات على نهر النيل بدائرة مركز شرطة البدرشين، بالجيزة، وتأمين تنفيذ10،قرارات إزالة حالة تعدى على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطةالقناطر الخيرية بالقليوبية.
الإدارة العامة لشرط التعمير والمجتمعات الجديدة:
تأمين تنفيذ20، قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة، ومنشآت مخالفة لشروط التعاقد بالمدن العمرانية الجديدة.
مديرية أمن المنوفية:
تأمين تنفيذ 66، قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية، ومنافع نهر النيل.
مديرية أمن كفر الشيخ:
تأمين تنفيذ (29) قرار إزالة تعديات متنوعة.
مديرية أمن سوهاج:
تأمين تنفيذ (52) قرار إزالة تعديات متنوعة.
مديرية أمن الأقصر:
تأمين تنفيذ (16) قرار إزالة تعديات متنوعة
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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