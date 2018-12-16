رئيس أركان الجيش الباكستاني يشيد بجهود مصر وجيشها في محاربة الإرهاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري الباكستاني كذلك تنسيق الجهود والمواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد القائد العام خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني لمصر مشيداً بمستوى علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وباكستان على مختلف الأصعدة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

وأشاد الفريق أول قمر جاويد باجوا بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ،مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر في العديد من المجالات .

وكان الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد التقى الفريق أول قمر جاويد باجوا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، حيث حضر

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري الباكستاني كذلك تنسيق الجهود والمواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد القائد العام خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني لمصر، مشيداً بمستوى علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وباكستان على مختلف الأصعدة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

وأشاد الفريق أول قمر جاويد باجوا بجهود مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ،مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر في العديد من المجالات .

وكان الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد التقى الفريق أول قمر جاويد باجوا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، حيث حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .