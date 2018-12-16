شكرا لقرائتكم خبر عن «سانت فاطيما» تستضيف «أطفال بلا مأوى» بحضور أسر شهداء الأمن المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت مدرسة سانت فاطيما للغات بالعباسية، الأحد، 30 ابن وابنة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، لقضاء يوم ترفيهي مع طلاب المدرسة وطبقاً لمبادرة «كلنا واحد».

تضمن اليوم عددًا من الفقرات الغنائية قدمها طلاب المدرسة ترحيبا بالأبناء، كما تم عرض مسرحية «علمونا صح»، وفقرة غنائية، كما تم تقديم مسرحية زبائن جهنم، بالإضافة لورش عمل وحفل سمر ومسابقات ترفيهية.

كما قدم أبناء مؤسسات الرعاية الاجتماعية ( فتيات العجوزة- الحرية – ضيافة القبة) فقرة غنائية تعبيراً عن شكرهم وامتنانهم عن تنظيم المدرسة لمثل هذا اليوم.

ووزعت إدارة المدرسة الهدايا على الأطفال، وتسليم الدروع على القيادات، كما قررت إدارة المدرسة في تقليد جديد أن يكون هذا اليوم من كل عام احتفالًا بالأطفال بلا مأوى.