شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركزين للتحصيل وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، منفذين للتحصيل وخدمة العملاء بالورديان وكوم الدكة، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وبحضور نخبة من كبار القيادات بالأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك في إطار خطة الشركة القابضة لتطوير منافذ خدمة العملاء وتيسير خدمات التعاقدات والتحصيل وحل شكاوى المواطنين.

وأوضح «رسلان» أن آليات العمل داخل منفذ خدمة العملاء بمبنى كوم الدكة تجعل منه مجمعا للخدمات ليشمل منافذ للتحصيل والإشتراكات والتعاقدات والمتأخرات ومعاينة وقراءة العدادات، ويقع المبنى على مسطح يبلغ مساحته حوالي 420م2 ويتكون من أربعة طوابق علوية مفعلة لخدمة حوالي 132 ألف متعاقد بمناطق سيدي جابر وسبورتنج وكليوباترا والإبراهيمية والشاطبي والمطار.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد جابر، أن منفذ خدمة العملاء الجديد بالورديان يخدم مناطق وادي القمر ونجع العرب وكرموز والمكس والدخيلة البحرية حيث يبلغ عدد المشتركين حوالي 87 ألف مشترك .

افتتاح مركزين لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

افتتاح مركزين لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

افتتاح مركزين لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية

افتتاح مركزين لخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالإسكندرية