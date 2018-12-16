شكرا لقرائتكم خبر عن «منظمي الرحلات السياحية في روسيا»: استئناف الطيران العارض لمصر مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رابطة شركات السياحة الروسية «أتور» أنه بعد النجاح الذي حققه المصريين في الاجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم، بشهادة مفتشي وخبراء أمن الطيران الروس الذين يقومون بعملية التدقيق منذ أسبوع وينتهون اليوم الأحد، فإنه يمكن أستئناف رحلات الطيران العارض للمنتجعات السياحية المصرية من مختلف المدن الروسية منتصف مارس 2019 المقبل، مؤكدة أن الأمر قد يستغرق شهرين للتوقيع على الاتفاقية بين وزارتي النقل الروسية ووزارة الطيران المدني المصري.

ووفقاً لممثلي رابطة الشركات الروسية(ATOR، فإن نتائج مراجعة الوفد الروسي ستكون معروفة قبل نهاية عام 2018. ثم سيستغرق الأمر بعض الوقت للتوقيع على البروتوكول الخاص بأمن الطيران والاتفاق الحكومي الدولي، بالإضافة إلى الأتفاق على بعض القضايا الفنية، قائلين: أنه مع الأخذ في الاعتبار الأسبوعين المتبقيين قبل السنة الجديدة، وإجازة رأس السنة الجديدة، يمكن التنبؤ بأن العمل على الاتفاق سيبدأ بعد 10 يناير 2019. في المجمع، سوف يستغرق شهرين على الأقل لإعداد وتنسيق وتوقيع جميع الوثائق.

وأكدت الرابطة على أنه من المهم من الناحية الإستراتيجية فإن مصر نجحت في تركيب المعدات البيومترية قبل وصول الوفد الروسي بوقت قصير، وكانت القياسات الحيوية أحد المتطلبات الرئيسية للجانب الروسي من أجل استبعاد إمكانية دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى المنطقة المعقمة بالمطارات، بعض الأماكن الأخري داخل المطارات، مشيرة إلى أن 90% من حركة التدفق السياحي الروسي ستكون للغردقة وشرم الشيخ وبعض المنتجعات المصرية الأخري.