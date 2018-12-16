شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحيل المعلمين المتخلفين عن حضور تدريب البرنامج الوطني للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، المعلمين المتخلفين عن حضور تدريبات معلمي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ضمن البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP)، والمنفذ بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 2/9/ 2018 إلى 6/12/ 2018، للتحقيق بالشؤون القانونية، ويبلغ عددهم (102) معلمًا من إجمالي (721) معلمًا مستهدفًا، على أن يتم الإفادة بما تسفر عنه التحقيقات فور الانتهاء منها وموافاة المديريات التعليمية لتنفيذ ما أسفرت عنه التحقيقات، وذلك في ضوء التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص.

وأشار «عمر»، إلى أنه من أجل تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك التدريبات، تم إرسال بيانات المستهدفين لحضور هذه التدريبات إلى مديري المديريات التعليمية عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بهم، مع التنبيه على منسق الصفوف الأولى وموجهي عموم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم بالمديريات بإبلاغ جميع المستهدفين بضرورة حضور تلك التدريبات.