شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتهرب الشيوخ من أسئلة الجمهور؟ خالد الجندي يشرح الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك طرق يتبعها بعض الشيوخ للهروب من أسئلة الناس، ما يتسبب في عدم تجديد الخطاب الديني.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن هدفه من نشر هذه الطرق أن يعرف الناس أن هذا الشيخ ليس عنده إجابة على سؤاله، موضحا أن الطرق تتمثل في كلكعة الإجابة، الاستغراق في العموميات، والتوسع في التخريج والعزم، التشكيك في المتصل واتهامه بالفتنة، ادعاء أن الوقت غير ملائم، التحقيق مع المتصل، تحويله إلى دار الافتاء، الانهمار في البكاء.