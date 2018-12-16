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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفارة الكويت تحتفل بالذكرى الـ60 لصدور مجلة "العربى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، الاحتفال الذى يقيمه السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى القاهرة، بمناسبة الذكرى الـ 60 على إصدار مجلة العربى الكويتية، تحت شعار: "مصر بعيون مجلة العربى".
جانب من احتفال السفارة الكويتية
وأقيم الحفل تحت رعاية ومشاركة محمد ناصر الجبرى وزير الإعلام الكويتى ووزير الدولة لشئون الشباب. ويشارك فى الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ولفيف من الكتاب والمثقفين والصحفيين والإعلاميين، وعدد من السفراء العرب.
جانب من الحضور
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