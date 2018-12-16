شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق الفوج السادس لمعسكر الأئمة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، انطلاق فعاليات الفوج السادس لمركز أبي بكر الصديق التثقيفي بمدينة الإسكندرية ، والذي يستضيف الأئمة من يوم السبت الموافق 22 ديسمبر حتى الثلاثاء 25 ديسمبر، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة .
أكدت وزارة الأوقاف فى بيان لها، أن ذلك يأتى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها ، كما تسعى الوزارة من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمي والمهاري لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة ، ويشارك في المعسكر عدد (72) إماما من أئمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية .
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