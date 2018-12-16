شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم الرياضة والمجتمع يقدمون واجب العزاء فى شقيق عبدالناصر زيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجوم المجتمع الرياضى والفنى والسياسي وكبار المسئولين بالدولة على تأدية واجب العزاء في شقيق الإعلامى عبدالناصر زيدان، الشيخ تاج الدين زيدان مرسى هيكل، الذى أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

قدم واجب العزاء محمد كامل رئيس شركة برزنتيشن سبورت، وعمرو وهبى، ومحمد العمرى رئيس شركة ووكالة صوت القاهرة، وجبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر والعرب.

وكان أبرز الحضور من الشخصيات الرياضية، مصطفى عبده وضياء السيد وعلاء ميهوب نجوم الأهلى وهانى العقبى السابقين، وخالد الدرندلى أمين الصندوق بالأهلى، وأحمد حسن عميد لاعبى العالم.

كما حرص على الحضور من نجوم ورموز الزمالك الدكتور اسماعيل سليم والمهندس رؤوف جاسر نائبا الرئيس الاسبقين وهانى العتال نائب الرئيس الحالى واللواء أحمد سليمان بوزارة الداخلية والمرشح السابق على رئاسة النادى الأبيض والدكتور مصطفى مدبولي المرشح على منصب نائب الرئيس سابقًا والدكتور حسين السمرى المرشح لعضوية مجلس الإدارة السابق ونجوم الفريق الأبيض السابقين تامر عبدالحميد وهشام يكن.

كما شارك فى تقديم واجب العزاء عدد من الإعلاميين وكبار الصحفيين أبرزهم خيرى رمضان وإبراهيم فايق ومحمد الغيطى وجمال العاصى وعصام شلتوت مدير تحرير الخليج 365 وأيمن بدرة رئيس تحرير قناة الأهلى وجريدة أخبار الرياضة وإيهاب الخطيب مدير تحرير جريدة الوطن وشريف عبدالقادر مدير تحرير جريدة الشروق وعمرو الدرديرى رئيس تحرير بوابة الأهرام الرياضية وجمال نور الدين وأبو المعاطى زكى رئيس تحرير مجلة نجم الجماهير ومحمد السباعى وخالد كامل المعلقان الرياضان والكاتبان الصحفيان ضياء دندش بالجمهورية و أحمد رفعت.

وحرص على الحضور بعض الفنانين والإذاعيين ورجال الأعمال.