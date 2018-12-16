شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: "الحربية" فجراً و"فيينا" ظهراً.. السيسى "زعيم لا يهدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "الحربية فجراً وفيينا ظهراً.. السيسى زعيم لا يهدأ" تستعرض ”الخليج 365” فى عددها الصادر غدا، الاثنين، نشاط الرئيس السيسي الذى بدأ فجرا بزيارة الكلية الحربية وتوجيه رسائل لطلاب الكليات العسكرية، ثم مغادرته إلى النمسا لحضور المنتدى الأوروبى الأفريقى، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

واقرأ فى عدد الغد أيضا..مختار جمعة وزير الأوقاف يكتب من السعودية لـ"الخليج 365": قراءة فى البيان الختامى لمؤتمر رابطة العالم الإسلامى

إعلان حرب على جماعات الإسلام السياسى

البيان ضربة قوية ترفض كل المسميات التى تختفى خلفها الجماعات المتطرفة.. ويتحفظ على تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكانى

وزير الآثار فى حوار مع ”الخليج 365”: افتتاح مشروع تطوير هضبة الهرم فى 2019





«الحربية» فجراً و«فيينا» ظهراً.. السيسى «زعيم لا يهدأ»

الرئيس لطلاب الكلية الحربية: حريصون على إعداد الرجال.. ونحتاج مسؤولين عارفين أشكال الصراع والحروب المختلفة.. والكليات العسكرية يجب أن تدرس برامج وأمثلة عملية على كيفية هدم الدول وازاى النهاردة فيه علم كبير لتدمير الدول

العاصمة النمساوية تستيقظ على هتافات أبناء الجالية المصرية: «تحيا مصر.. بنحبك يا سيسى ».. والرئيس يتوقف أمام مقر إقامته ثلاث دقائق استجابة.. لهتافات المصريين.. ولقاءات حافلة للرئيس على هامش حضوره المنتدى الأوروبى الأفريقى.. والرئاسة: دعوة السيسى لحضور المنتدى الأوروبى تقدير لمكانة مصر

هنا المنوفية.. قصة نجاح جديدة لـ"المشروعات الصغيرة".."العنترى": أنشأت ورشة النجارة بعد أن حصلت على قرض 135 ألف جنيه





الأحمر يضم الأنجولى جيرالدو.. أخيرا.. الأورجويانى لاسارتى مديرا فنيا للأهلى

نحمدو "داست" على رأس قنوات الإخوان الإرهابية





القاهرة تتدخل لوقف التصعيد والتوتر فى الأراضى المحتلة

حرب «التعليم والصحة » على «الأنيميا والسمنة » فى المدارس





مبادرة للكشف عن الأمراض لدى طلاب المدارس الابتدائية.. و"شوقى": بدأنا تجربة استطلاعية.. تستهدف 1500 تلميذ فى كل محافظة.. وهالة زايد: الوجبات المدرسية حسب نتائج "السمنة"

حصاد نوفمبر.. 39 قضية فى قبضة "الرقابة الإدارية"





"التعليم والصحة" تعلنان الحرب على "الأنيميا والسمنة والتقزم" فى المدارس.. مبادرة مشتركة للكشف عن الأمراض الثلاثة لدى طلاب المدارس الابتدائية.. وهالة زايد: الوجبات المدرسية ستكون مختلفة حسب نتائج "السمنة".. والمبادرة تنطلق فى المحافظات تحت شعار "من أجل صحة أفضل لأبنائنا"

عدوى "باريس" تنتقل إلى "بروكسل"

وزير الكهرباء: مصر تسعى للتوسع فى الاستخدام السلمى للطاقة الذرية

وزيرة الصحة: فحص 18 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"





نحمدو "داست" على رأس قنوات "الإرهابية".. "سيدة الميكروباص": "الجزيرة وقنوات الإخوان حاولت الاتصال بى وقفلت السكة فى وشهم".. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى أكاذيبهم ضدى