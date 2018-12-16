الجنح تبرئ أحمد موسى من سبّ وقذف الدكتور نور فرحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، ببراءة الإعلامي أحمد موسى من اتهامه بسبّ وقذف الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات. كان "فرحات" أقام دعوى يطالب فيها بحبس الإعلامي أحمد موسى وتغريمه 10 ملايين جنيه، بعد حديثه عنه في برنامجه التلفزيوني، الذي اعتبره مقيم الدعوى سبًا وقذفًا في حقه. وأحالت النيابة الدعوى إلى محكمة الجنح التي أصدرت قرارها المتقدم.

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