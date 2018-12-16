أخبار مصر | علي عمر: سننتهي من 7 متاحف في 2019 منها متحف العاصمة الإدارية (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي عمر: سننتهي من 7 متاحف في 2019 منها متحف العاصمة الإدارية (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأستاذ الدكتور علي عمر رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي بالمتاحف الإقليمية على مستوى الجمهورية، إن المتاحف الإقليمية التي تعمل الوزارة حاليًا على استكمالها تمهيدًا لافتتاحها في 2019، هي متاحف كفر الشيخ وشرم الشيخ وطنطا والمتحف الآتوني ومتحف الغردقة والمتحف اليوناني روماني وكذلك متحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن متحف الغردقة قال الدكتور علي عمر رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي للمتاحف الإقليمية، في تصريحات صحفية، إن المتحف سيكون قائم على مناظر الحياة اليومية، أو المعروفة بالديلي لايف، والتي تشرح لكيفية حياة المصريين عبر العصور في هذه المنطقة وغيرها من المناطق، ثم سيلي ذلك مناظر الحياة الجنائزية.

وأشار الدكتور علي عمر، إلى أن اللجنة بالنسبة لمتحفي الغردقة وشرم الشيخ تعمل على جمع قطع غاية في الروعة والدقة، وذلك لطبيعة المدينتين السياحيتين، حيث ستوفر معلمًا جديدًا للسائح الأجنبي الذي لا يرغب في السفر للمعالم السياحية على مستوى الجمهورية، بحيث يتعرف على جزء كبير من الحضارة المصرية عبر العصور.

وتابع: أما متحف كفر الشيخ، يحكي عن حضارة بوتو وعلاقتها بحضارة المعادي، وتلك المرحلة من تاريخ مصر مهمة للغاية، وتمتلئ بالأحداث التاريخية، ولن يكون المتحف للعرض فقط بل سيكون فيه جانب تعليمي وذلك لقربه من الجامعة وحيث سنقوم بوضع قطع تعرض لأساليب الزراعة والهندسة عند القدماء.

وأشار الدكتور علي عمر، إلى أن متحف طنطا سنجمع فيه كل القطع الأثرية التي استخرجت من المحافظة، ونرتبها ترتيبًا زمنيًا يحكي تاريخ المحافظة وما مر بها من تغيرات، وأضاف أن متحف طنطا سيكون له شأن كبير، حيث سيشارك أيضًا في إكمال المنظومة التعليمية بالمبحافظة.

وأكد أن كل هذه المتاحف تم الانتهاء منها كمباني وسنبدأ في العمل في بداية من يناير 2019، وأشار أيضًا إلى أن المتحف اليوناني روماني في الإسكندرية تم الانتهاء منه كمبنى ويتبقى فقط سيناريو العرض المتحفي، والذي نسعى للانتهاء منها في 2019.

وعن المتحف القومي للحضارة والمتحف المصري الكبير والمتحف المصري بالتحرير، قال الأستاذ الدكتور علي عمر رئيس لجنة سيناريو العرض المتحفي بالمتاحف الإقليمية على مستوى الجمهورية، إن كل متحف منها له لجان خاصة تعمل عليه بخطة زمنية، ولجنة سيناريو العرض المتحفي للمتاحف الإقليمية هي للمتاحف بالمحافظات فقط.