أخبار مصر | "مفوضي الدولة" توصي برفض الطعن على جمعية إيقاف نقيب الصيادلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفوضي الدولة" توصي برفض الطعن على جمعية إيقاف نقيب الصيادلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت اليوم هيئة مفوضى مجلس الدولة تقريرها فى القضية رقم ٣٩١٣١ لسنة ٧٢ق، التى كانت قد أقيمت من رانيا عمر أحمد صقر ضد مجلس النقابة العامة للصيادلة تطلب فيها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة بجلسته رقم ٧١ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٢ بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥.

وانتهت هيئة مفوضى الدولة إلى رأيها بالحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، وقد انتهجت الهيئة هذا الرأى مرتكزة إلى تيقن ثبوت انعقاد الجمعية العمومية بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ انعقادا صحيحا ثم زوال المصلحة لدى الطاعنة فى طلباتها.

كانت محكمة القضاء الإدارى قد حكمت يوم ٢٠١٨/٥/١٣ برفض طلب الطاعنة العاجل بوقف تنفيذ القرار المذكور لحين الفصل فى الدعوى وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بيومان مؤسسة حكمها على سلامة القرار المذكور واتباع الإجراءات القانونية التى استلزم القانون اتباعها.

وقال محمد أبو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة صيادلة مصر، أن هذا النزاع على سلامة قرار الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد بتاريخ ٢٠١٨٥١٥ قد ترتب علية صحة كافة القرارت والإجراءات المتخذة فى ضوء هذة الجمعية العمومية وأن أثر الحكم فى هذة الدعوى قد ينعكس على شكل وهيكل نقابة الصيادلة على مدار السنوات المقبلة.

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لنقابة صيادلة مصر المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ كانت قررت وقف نقيب الصيادلة محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد، وإحالتة للتحقيق بسبب الاعتداءات على أعضاء المجلس وعلى مبنى النقابة، كما قررت الجمعية طرده منها بإجماع الحضور.