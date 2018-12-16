مصر | الشرطة في خدمة الشعب.. تسهيل إجرائات المواطنين الراغبين في الحصول على مستندات شرطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة في خدمة الشعب.. تسهيل إجرائات المواطنين الراغبين في الحصول على مستندات شرطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرضى وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وتؤكد الوزارة على استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.