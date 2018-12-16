مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وخطف حقائب السيدات بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وخطف حقائب السيدات بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالشرقية وقطاع الأمن العام، في ضبط عناصر تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات وخطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام ثلاثة عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات، وخطف حقائب السيدات والهواتف المحمولة من المواطنين، بأسلوب المغافلة، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم ( فرد خرطوش وطلقة نارية من ذات العيار )، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم ( عدد 5 جرائم بدائرتي قسمي شرطة أول وثان العاشر من رمضان ) وأرشدوا عن سيارة و4 هواتف محمولة، وأضافوا بقيامهم بإعادة سيارة أُخرى لمالكها مقابل مبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

