مصر | "الأمن العام" يضبط هاربًا من حكمين بالإعدام و3 مؤبد بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط هاربًا من حكمين بالإعدام و3 مؤبد بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، اثنين من أخطر العناصر الإجرامية أحدهما محكوم عليه في 7 قضايا من بينها حكمين بالإعدام، و3 أحكام بالسجن المؤبد، والآخر إدارة بؤرة إجرامية لتجارة الهيروين.

وكان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تلقى إخطارًا يفيد بتمكن ضباط القطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من ضبط "محمود. ع. م" 41 سنة، مُقيم البربا - بدائرة مركز شرطة صدفا "ينتمي لإحدى العائلات المرتبطة بخصومة ثأرية" محكوم عليه في 7 قضايا من بينها حكمين بالإعدام، و3 أحكام بالسجن المؤبد «سرقة بالإكراه وقتل، استعمال قوة سلاح»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام أحد العناصر الإجرامية " 39 سنة، مقيم بعزبة الحريري"؛ بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذًا من محل إقامته مقرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بالعزبة وبحوزته 220 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.