مصر | "إحنا مباحث".. التفاصيل الكاملة لضبط عصابة الشرطة المزيفة بالشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إحنا مباحث".. التفاصيل الكاملة لضبط عصابة الشرطة المزيفة بالشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عصابة الشرطة المزيفة التي سرقت مبلغا ماليا من تاجر منظفات بالشرقية.

وتلقى مركز شرطة أبو كبير بلاغا من تاجر منظفات مقيم بدائرة المركز، بأنه حال تواجده أمام منزله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص، وترجل منها أربعة مجهولين، وادعوا أنهم ضباط شرطة "مباحث" وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على مبلغ مالي قدره 28 ألف جنيه، بزعم أنها من متحصلات الاتجار في النقد الأجنبي، وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق، بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم "محمد. ب. م " قهوجى، "عبدالله. أ. م " عاطل، "مراد. م. ر" حاصل على ليسانس، "السيد. م. م" سائق، "محمد. س. ف " عامل، "محمد. ر. م " صاحب محل وجميعهم مُقيمين بدائرتى مركزى شرطة الزقازيق وأبو كبير.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (طبنجة، بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار ).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول بعلمه بأن المجنى يحوز مبالغ مالية كبيرة، فإتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة بإستخدام سيارة ميكروباص خاصة بالسائق، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

وفي سياق آخر، تلقى مركز شرطة منية النصر بلاغا "يحيى. ى. ع " محصل بهندسة كهرباء المركز ومقيم بقرية ميت عاصم دائرة المركز، بأنه حال سيره بناحية سكنه فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية، وقيام أحدهما بخطف حقيبة يده وبها مبلغ مالي قدره ( 30 ألف جنيه ) قيمة فواتير كهرباء محصلة لم يقم بتوريدها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة ما قرره المبلغ، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع صديقة الأول "دعاء. س. أ" ربة منزل، ابن عمة الثانية "علي. ع. ع. إ" طالب، "أحمد. إ. إ" طالب وجميعهم مقيمين بقرية برمبال دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث قام المبلغ بالاتفاق مع المتهمة الأولى على اختلاق واقعة سرقة المبلغ المالي منه، واتفقت مع الثاني والثالث على ارتكاب الواقعة كما ورد بأقواله واقتسموا المبلغ فيما بينهم، وأرشدوا عن مبلغ مالي قدره 27 ألف جنيه وقرروا إنفاق باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.