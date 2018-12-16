أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني والوفد المرافق له بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني والوفد المرافق له بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصري الباكستانى كذلك تنسيق الجهود والمواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد القائد العام خلال اللقاء على اعتزازه بزيارة رئيس اركان الجيش الباكستانى لمصر، مشيداً بمستوى علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وباكستان على مختلف الأصعدة معرباً عن تطلعة أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية .

من جانبه أشاد الفريق أول قمر جاويد باجوا بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب ، ودورها الداعم للأمن والإستقرار علي المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً حرص بلاده علي تعزيز أوجه التعاون مع مصر فى العديد من المجالات .

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد إلتقى الفريق أول قمر جاويد باجوا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.