أخبار مصر | الرئيس السيسي يصل إلى فيينا في زيارة رسمية تستمر 4 أيام (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس السيسي يصل إلى فيينا في زيارة رسمية تستمر 4 أيام (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم.

وكان فى استقبال الرئيس السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى.