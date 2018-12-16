أخبار مصر | معلومات الوزراء: الأمن المعلوماتي هام لمواجهة التهديدات والهجمات الإليكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات الوزراء: الأمن المعلوماتي هام لمواجهة التهديدات والهجمات الإليكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المهندس زياد عبد التواب, رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتبين الواقع والتطبيق" والذي يقام تحت رعاية وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 16 حتى ٢٠ ديسمبر الجاري‏ بالقاهرة، وبمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة بالدولة، وكذا عدد من الخبراء والأكاديميين والمعنيين.‏

وفي كلمته، أكد "عبد التواب" على أهمية الأمن المعلوماتي، مشيراً إلى أنه أصبح أمراً أساسياً وضرورياً في جميع دول العالم لاسيما فى ظل ما يشهده العالم حالياً من نمو سريع ومتزايدفى أعداد مستخدمى الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة, وهو ما يفرض علينا جميعاً ضرورة التعامل معها ومواجهتها بأعلى قدر من الجدية واليقظة.

وأضاف أنه كما يشير هرم ماسلو للاحتياجات إلى الحاجة إلى الأمن, فإن الاحتياجات الإلكترونية تحتاج بشدة إلى وجود أنظمة تأمين لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية في المجالات المختلفة, موضحاً أن دول العالم أصبحت تعي خطورة تلك الهجمات والتهديدات الإلكترونية, بدليل أن حجم الإنفاق السنوي عالمياً على الأمن المعلوماتي وصل لحوالي 144 مليار دولار، ‏بينما 1.7 تريليون دولار هو حجم الإنفاق العسكري سنوياً، وبالتالي أصبح ‏الإنفاق على الأمن المعلوماتي يمثل 8% من حجم الإنفاق العسكري عالمياً وذلك نظراً لأهميته.

وأشار "عبد التواب"، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب، يبذلان جهوداً ‏كبيرة، لإصدار بعض القوانين الخاصة بالأمن المعلوماتي المصري، مثل قانون ‏جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم ‏المعاملات الإلكترونية, مضيفاً أن الدولة تسعى لاحتلال مكانة متقدمة ‏في مؤشرات الأمنالسيبرانى والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي.

الجدير بالذكر أن مؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلوماتبين الواقع والتطبيق",يتناول إلقاء الضوء على التزامات وواجبات مقدمي خدمات تقنية المعلومات ‏والتحديات التي ‏تواجه حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية، وعرض للجهود ‏التشريعية لتنظيم التعاملات ‏الإلكترونية ومكافحة الجرائم المختلفة, كما يتناول المؤتمر أيضاً المفاهيم القانونية ‏والفنية ‏للجرائم الإلكترونية في ظل القانون الجديد، والأدلة الرقمية وحجيتها في الإثبات ‏الجنائى، ودور ‏شركات أمن المعلومات في تأمين البنية التحتية الحرجة، وجرائم الانترنت ‏في ظل الشمول المالي ‏حماية الحسابات وكروت الائتمان فى ظل التنمية الاقتصادية الشاملة ‏والشمول المالي، وكذلك حماية خصوصية البيانات في البيئة الرقمية.‏