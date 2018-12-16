شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بفيينا: زيارة السيسي للنمسا تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عمر عامر، سفير مصر لدى فيينا، الأحد، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى النمسا تعدُ الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ 11 عاما.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «دي إم سي»، الأحد، أن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتتناول العديد من الموضوعات الهامة للجانبين، مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غيرة الشرعية.

وأشار «عامر» إلى أن النموذج المصري لمواجهة الهجرة غير الشرعية تتم دراسته في الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مصر لم تخرج منها سفن تحمل مهاجرين غير شرعيين خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأوضح «عامر» أنه سيتم التطرق خلال المباحثات إلى موضوعات تتعلق بتحقيق الشراكة التجارية بين البلدين، خاصة أن مصر مقبلة على رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي.