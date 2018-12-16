شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور وصول الرئيس السيسي إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، صور وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزير الشراكة بينهم. وكان فى استقبال الرئيس السيسى، وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل. وتأتى مشاركة الرئيس في المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى. الرئيس السيسي يصل العاصمة النمساوية فيينا

الرئيس السيسى ووزيرة خارجية النمسا

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور وصول الرئيس السيسي إلى فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .