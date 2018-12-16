شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المصرية النمساوية.. توافق فى الرؤى وآفاق جديدة للتعاون (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتد العلاقات المصرية النمساوية إلى ما يزيد عن 60 عاما، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 400 مليون يورو.
أجرى مسئولو البلدين 8 زيارات رسمية خلال عامين توثق عمق العلاقات بين البلدين التي تتوافق في الرؤى حيال القضايا الرئيسية الإقليمية.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، غدا الاثنين، حيث تأتى مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.
شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المصرية النمساوية.. توافق فى الرؤى وآفاق جديدة للتعاون (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .