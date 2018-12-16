شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المصرية النمساوية.. توافق فى الرؤى وآفاق جديدة للتعاون (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتد العلاقات المصرية النمساوية إلى ما يزيد عن 60 عاما، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 400 مليون يورو.

أجرى مسئولو البلدين 8 زيارات رسمية خلال عامين توثق عمق العلاقات بين البلدين التي تتوافق في الرؤى حيال القضايا الرئيسية الإقليمية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل ظهر اليوم الأحد، إلى العاصمة النمساوية فيينا فى زيارة رسمية لمدة 4 أيام، وذلك للمشاركة فى أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، غدا الاثنين، حيث تأتى مشاركة الرئيس فى المنتدى، إلى جانب لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز، الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى والرئيس الرواندى بول كاجامى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.