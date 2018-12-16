شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالنمسا: زيارة الرئيس السيسي ستشهد توقيع عددا من مذكرات التفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير عمر عامر، سفير مصر بالنمسا، أن الرئيس السيسي لقى ترحابًا واسعًا من أفراد الجالية المصرية فى فيينا.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم على هامش زيارة الرئيس فى مختلف المجالات، موضحا أن استضافة النمسا لمنتدى أوروبا أفريقيا هى خطوة ناجحة ومهمة.

وأكد سفير مصر بالنمسا، على أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى العام المقبل، سيعطى أولوية كبيرة لمصر للتحرك أفريقيا وأوروبيًا، والحل على المشكلات التى تؤرق القارة مثل الهجرة غير الشرعية.