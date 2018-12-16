شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اليابانية: 40 مصابا على الأقل بانفجار فى مطعم شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن ما يربو على 40 شخصا أصيبوا إثر انفجار وقع في حانة اليوم الأحد في مدينة سابورو بشمال اليابان.
ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار الذي قالت الوكالة إنه أدى إلى انهيار عدد من المباني.
وأضافت الوكالة أن الشرطة ورجال الإطفاء يعملون للسيطرة على الموقع ويكافحون ألسنة اللهب وحذروا من احتمال حدوث انفجار آخر.
شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اليابانية: 40 مصابا على الأقل بانفجار فى مطعم شمال البلاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .