شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة اليابانية: 40 مصابا على الأقل بانفجار فى مطعم شمال البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن ما يربو على 40 شخصا أصيبوا إثر انفجار وقع في حانة اليوم الأحد في مدينة سابورو بشمال اليابان.

ولم ترد أنباء عن سبب الانفجار الذي قالت الوكالة إنه أدى إلى انهيار عدد من المباني.

وأضافت الوكالة أن الشرطة ورجال الإطفاء يعملون للسيطرة على الموقع ويكافحون ألسنة اللهب وحذروا من احتمال حدوث انفجار آخر.