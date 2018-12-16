"مصر الخير" تشارك فى "مصر تستطيع بالتعليم" بمنتجات الغارمين والأسر الأكثر احتياجا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مؤسسة "مصر الخير" من خلال قطاع "الغارمين"، غدا الاثنين، في المؤتمر الوطنى الرابع لعلماء وخبراء مصر في الخارج تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى تستضيفه مدينة الغردقة تحت عنوان "مصر تستطيع بالتعليم".

ويستمر المؤتمر يومين، بحضور عدد من العلماء وخبراء مصر بالخارج، وتفتتحه غدا السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور المهندس مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتور طارق شوقي وزير التربيةو التعليم، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر.

وأعربت سهير عِوَض، رئيس برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، عن سعادتها للمشاركة في المؤتمر، مؤكدة أنه يعد نافذة لخبرات العلماء والعقول المصرية في دول المهجر، موضحة أن لوزيرة الهجرة نبيلة مكرم دور عظيم في تبادل الخبرات العلمية والبحث العلمي مع علماء مصر بالخارج ومدى مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لمصر، والذي يعد أيضا من أهم أهداف مؤسسة "مصر الخير" لتنمية الإنسان والمجتمع.

واضافت عوض، في تصريحات اليوم ، أن تجربة مشاريع السجاد والكليم البدوي بمناطق " أبيس" واطفيح، والتي يشارك بها برنامج الغارمين بعرض منتجاته على هامش مؤتمر "مصر تستطيع" لعرض تجربة مصرية في استخدام العلم والأبحاث الأكاديمية في إحياء تراث صناعة السجاد والمنسوجات بأسلوب علمي متطور من خلال التعاون مع الأكاديميات العلمية والجامعات المتخصصة في الفنون وصناعة النسيج، لتدريب الغارمين والأسر الأكثر احتياجا علي تقنيات الصناعة المتطورة للخروج بمنتجات تتوافق مع المقاييس العالمية في الصناعة التراثية الهامة لتكون تجربة مصرية أمام علماء العالم المشاركين في المؤتمر.

وأوضحت "عوض"، أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، يحرص علي المشاركة في المنتديات والمؤتمرات، والمحافل الدولية، لتبادل الخبرات لتطوير العمل الاهلي، والوقوف علي أحدث المشروعات والأفكار التي تسهم في إحداث طفرة في الخدمات التنموية، ايضا لعرض تجربة برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير. كونها تمثل نموذج متكامل. للتمكين الاقتصادي للغارمين والأسر الأكثر احتياجا، من خلال المصانع.

وأضافت مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، أن أهداف مشاركة برنامج "الغارمين" في العديد من المؤتمرات والمعارض، كذلك يأتي لتسويق منتجات الغارمين والغارمات من منتجات مصانع أبيس للسجاد والكليم اليدوي والمنسوجات، وتشجيع العاملين في مصنع أبيس من الأسر الأكثر احتياجا، موضحة أن مؤسسة "مصر الخير" وفرت من خلال برنامج الغارمين فرص للعمل للنهوض بحياتهم والعمل على تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.

وأكدت، أن المشاركة في المؤتمر، والذي يعقد بمحافظة البحر الأحمر، تهدف إلى تشجيع العاملين في مصنع أبيس من الأسر الأكثر احتياجا، مضيفة أن برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، يضع خطة لتسويق وترويج المنتجات بشكل مستمر.

وأشارت سهير عِوَض، مدير قطاع الغارمين بمؤسسة مصر الخير، إلى أن مصانع أبيس واطفيح، تساهم في توفير فرص عمل للغارمات والغارمين وغيرهم من المستحقين بما يضمن لهم توفير سبل الحياة الكريمة، وإعادة إحياء الصناعات اليدوية من خلال الاستفادة من قدرات ومهارات الغارمين وغيرهم من أبناء القرى المستحقين، حيث تعتمد المصانع على التصنيع والتعليم لصناعة السجاد اليدوي و الكليم و المنسوجات من خلال تدريب الغارمين في ورش داخل السجون لإعالة أسرهم ثم احتواءهم بعد فك كربهم من خلال توفير فرص عمل لهم بحرفة صناعة سجاد اليدوي والكليم و المنسوجات بمطابقة المنتج النهائي للمواصفات العالمية.