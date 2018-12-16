شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: محطة كهرباء تبريد الهواء بالعاصمة الإدارية الأكبر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة الجارى انشائها الآن، تعمل بنظام تبريد الهواء، مشيرا إلى أنها تعد أكبر محطة كهرباء تبرد بالهواء فى العالم، قائلا: "محطة العاصمة الادارية تبرد بالهواء ومدير شركة سيمنز أكد أنها أكبر محطة تبريد بالهواء فى العالم".

وفى السياق، أوضح وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفى على هامش جلسات المؤتمر الـ14 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، أنه يتلقى يوميا تقرير عن دخول الطاقات حسب المصدر، مثل طاقات الرياح أو المصادر الأخرى.

وقال شاكر: "نعمل على تقوية شبكات النقل للربط مع الدول الأخرى، مثل الربط مع السودان"، مشيرًا الى أن الخطوط التى نستخدمها للنقل جيدة، مضيفًا أنه عندما ننقل الكهرباء فى خطوط طويلة تصل بقوة أعلى ونعمل على إنشاء أجهزة وتكنولوجيا تتعامل مع ذلك.

وأوضح وزير الكهرباء، أن أفريقيا بها طاقات متجددة هائلة، مثل الرياح والشمس وغيرها، مشيرًا إلى أننا وصلنا إلى أعلى انتاج كهرباء من الطاقة المائية، لافتا إلى أن مصر تمكنت من الدخول كعضو مؤثر فى هيئة النقل للكهرباء حول العالم.