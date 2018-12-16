مدير "بحوث البترول" يشارك فى فعاليات مجلس البحث العلمي العماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

شارك الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري في مجلس البحث العلمي العماني، اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور هلال الهنائي الأمين العام للمجلس و الدكتور علي الشيذاني مدير المراكز البحثية بالمجلس و دكتور سليمان التوبي مدير منصة إيجاد، لبحث سبل التعاون بين الجهتين وستستغرق الزيارة أربعة ايام وذلك بمقر المجلس بمسقط.

استهل اللقاء بترحيب الدكتور هلال بالحضور موضحا خلاله بإنجازات المجلس والدور الذي يقوم به في ما يتعلق بالجوانب البحثية المتعددة.

ومن جانبه أعرب الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، عن سعادته بهذا اللقاء، حيث جرى استعراض قدرات المعهد البحثية والعلمية والإنتاجية التي تساهم في حل مشاكل قطاعي البترول والصناعة والتي تخدم أكثر من ١٥٠ جهة محلية وعالمية وذلك من خلال أكثر من ٤٥٠ خبيرا في مختلف التخصصات وبنية تحتية متمثلة في أحدث المعامل والأجهزة الحاصلة على شهادات الجودة المعتمدة عالميا.

وأكد أن معهد بحوث البترول يؤمن بأهمية توطيد العلاقات مع الجهات البحثية المختلفة.

وأهدى مدير معهد بحوث البترول ميدالية المعهد للأمين العام.

يأتي اللقاء تفعيلا لتوصيات اجتماع دكتور خالد عبدالغفار وزير البحث العلمي المصري مع الجانب العماني بشأن توقيع برتوكول للتعاون مع معهد بحوث البترول المصري ومثيلتها في عمان وتبادل الباحثين في مجال البترول والمراكز البحثية الأخرى.