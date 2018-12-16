قبيل إعلان النتيجة.. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة تصميم الميادين بالعاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بدء أعمال لجنة تحكيم مسابقة تصميم الميادين وعناصر فرش الطرق بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تنظمها شركة العاصمة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال عابدين، لمصراوي، إن المبادرة تعد الأولى من نوعها لإتاحة الفرصة للمعماريين للمشاركة بإبداعاتهم في وضع حلول للفراغات المعمارية وعناصر فرش الطرق في هذا المشروع القومي.

وأوضح المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بأن الجهاز شارك في تنظيم هذه المسابقة التي تعد خطوة جديدة على طريق تطوير نمط النسيج العمراني في مصر.

كما أوضح "أبوسعدة" بأن لجنة التحكيم تضم كلا من: الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، الدكتور أحمد شريف رئيس قسم العمارة بالجامعة الامريكية، الدكتور أحمد عطا أستاذ العمارة الداخلية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، لواء مهندس أشرف فطين ممثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الدكتورة سحر عطية أستاذ العمارة والتصميم المعماري بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مهندس شهاب مظهر استشاري تصميم المواقع، مهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور محمد العلاوي أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.

الجدير بالذكر أن حفل إعلان الجوائز وافتتاح معرض المشروعات المشاركة بالمسابقة سيقام يوم الأربعاء المقبل، الساعة 12 ظهرًا بمقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بالتجمع الخامس.