سفير بريطانيا بالقاهرة يشيد باجراءات الأمن داخل المطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بحث الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، سبل التعاون المشترك بين الوزارة والسلطات البريطانية، ودعم العلاقات الثنائية فى مجال الطيران المدني، وبخاصة مجال أمن الطيران جاء ذلك خلال استقباله جيفرى آدامز سفير بريطانيا لدى القاهرة.

أكد الفريق يونس قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا فى مختلف المجالات، حسب بيان، الأحد، وناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية تبادل الخبرات فى مجال التدريب والصيانة وعمرة المحركات.

ومن جانبه أشاد السفير البريطاني بالإجراءات الأمنية المطبقة داخل مطار القاهرة، والمطارات المصرية، مشيراً الى أنها تضاهى أعلى المستويات العالمية، كما أعرب عن سعادته لزيادة الحركة الجوية بين مصر وبريطانيا فى الفترة الماضية، بما يعكس الزيادة المستمرة فى حجم السياحة والاستثمار بين البلدين.