إشاده أمريكية بالإجراءات الأمنية لمطار القاهرة ومصر للطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أشاد وفد إدارة أمن النقل الأمريكية برئاسة تيم ساندرسون، بجهود أمن مصر للطيران ومطار القاهرة بصفة عامة، وفريق العمل المسئول عن رحلات نيويورك بصفة خاصة، موضحا أن ما يتم من إجراءات يفوق ما هو متوقع وبشكل متميز، جاء ذلك عقب انتهاء الوفد الأمريكي من تفقد مطار القاهرة، والذي راجع جميع الإجراءات الأمنية المطبقة به خاصة إجراءات الأمن على رحلات مصر للطيران المتجهة للولايات المتحدة الأمريكية.

أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، حسب تصريحات صحفية، أنه جرى تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الإضافية بمطار القاهرة والمطارات المصرية، والشركات التابعة للوزارة وتطوير منظومة تأمين الأفراد والمنشآت والرحلات إلى أعلي مستوي، كما أن أفراد الأمن بالشركات التابعة للوزارة يتم تدريبهم بمستوى عال في جميع التخصصات الأمنية، وقد اجتاز قطاعي أمن مصر للطيران ومطار القاهرة المراجعات على الإجراءات الأمنية المطبقة في قرية البضائع ومبنى التموين، وإجراءات تأمين الركاب وأمتعتهم على الرحلات المتجهة الى نيويورك دون أي ملاحظات.

وقال المصري: تم عقد اجتماع ختامي مع جميع الجهات الأمنية بمطار القاهرة، عقب مراجعة رحلة مصر للطيران لليوم الخامس، وتم عرض نتائج المراجعة وشكر الوفد حسن الضيافة والتعاون البناء والمثمر الذي لمسوه خلال الزيارة، كما أشادوا بالمجهود المبذول من ادارة المنظمات الدولية بقطاع أمن مصر للطيران في عودة البضائع على طائرات الركاب بدءًا من يناير 2019.

وأوضح روبرت ماكلاجين، ملحق وزارة الأمن الداخلي ـ شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أن الزيارة هي رقم 25 له، ويشكر جميع التسهيلات التي تمت لهم أثناء الزيارة، وأنه سوف يتم عمل تدريب آخر على مرحلتين استكمالا للتدريب الذي تم في اغسطس 2018 من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA بمطار القاهرة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنية المصري، وسوف يتم التنسيق مع السلطة لعقد تدريب على التهديد الداخلي Insider Threats من قبل إدارة النقل الأمريكي TSA، كما تم العرض على بعض الدول العربية للمساعدة في إنشاء برنامج خاص بمصر في مجال أمن الطيران للتهديدات الأمنية الداخلية. ​