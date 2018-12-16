"طعنه في الرقبة".. القبض على سائق قتل صيادًا في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن البحر الأحمر بالتسيق مع قطاع الأمن العام القبض على "سائق" لاتهامه بقتل صياد بالغردقة لوجود خلافات مالية بينهما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر بمقتل صياد- سن18، مُقيم بدائرة القسم.. إثر إصابته بجرح طعني بالرقبة خلال مشاجرة بينه وسائق- سن27، مُقيم بدائرة مركز قنا "له معلومات جنائية" لوجود خلافات مالية بينهما.

تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم الهارب بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر وقطاع الأمن العام.. أسفرت جهوده عن تحديد مكان اختباء المتهم بدائرة مركز شرطة قنا.

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.