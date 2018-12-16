"سرقوني وهربوا".. القبض على محصل كهرباء زعم تعرضه للسرقة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالدقهلية وقطاع الأمن العام من كشف غموض واقعة بلاغ محصل كهرباء بتعرضه للسرقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، إن مركز شرطة منية النصر بالدقهلية تلقى بلاغا من "يحيى.ي"، محصل بهندسة كهرباء المركز - ومقيم بقرية ميت عاصم دائرة المركز ، بأنه حال سيره بناحية سكنه فوجئ بمجهولين يستقلان دراجة نارية، وقيام أحدهما بخطف حقيبة يده وبها مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه، قيمة فواتير كهرباء محصلة لم يقم بتوريدها.

وأضاف الوزارة في بيانها؛ تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى عدم صحة ما قرره المبلغ ، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلٍ من :

1. صديقة الأول "دعاء . س"،31 سنة، ربة منزل، و إبن عمة الثانية "على.ع"، 19 سنة، طالب، و "أحمد.إ"، 19 سنة، طالب؛ وجميعهم مقيمين بقرية برمبال دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث قام المبلغ بالإتفاق مع المتهمة الأولى على إختلاق واقعة سرقة المبلغ المالى منه، وإتفقت مع الثانى والثالث على إرتكاب الواقعة كما ورد بأقواله وإقتسموا المبلغ فيما بينهم ، وأرشدوا عن مبلغ مالى قدره ( 27 ألف جنيه ) وقرروا إنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.