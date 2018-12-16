"ضربه بعصاية" التأديبية العليا تعاقب مسئول بالبترول لإعتداؤه على زميله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون المالية والمسئول عن الخزينة بشركة بترول ، بعقوبة التنبيه ، لعدم مراعاته كرامة وظيفته وإخلاله للاحترام بها ، من خلال قيامه بالتعدي على " مدير الشئون الصحية " بشركة بترول ، بعصا خشبيه أثناء وقوع مشاجرة بينهما ، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية للأخير بوفاته.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الثانى وهو يعمل مدير عام ومسؤل الخزينة بشركة بترول؛ سلك مسلك لا يتفق مع الاحترام لكرامة وظيفته ومنصبه الذي تقلده ، ولم يراع الاخلاقيات العامة ، فقام بالاعتداء على المدير الثانى بركله بقدمه ، واستخدام عصا خشبية تمهيداً للاعتداء عليه ، وتدخل الحاضرين بينهما لفض المشاجرة التى وقعت بينهما ، فيما قام الأخر بالاعتداء اللفظي عليه ، كما حمل كرسي خشبي في طريقه لضربه به .

واضافت المحكمة بأن المحال الأول ايضا اقترف إثماً تأديبا ضد الثانى ، ولكن انقضت الدعوى التأديبية بوفاته ، حيث أنه توفي قبل صدور الحكم بشهرين.

وثبت في وجدان المحكمة واطمأنت لقيام المحال الثانى المدير العام ومسؤل الخزينة ، أنه أهان كرامة وظيفته من خلال ذلك الاعتداء ، كما جاءت أقوال الشهود تؤييد تماما ما اقترفه من جريمة في حق العمل وقيامه بالاعتداء على المحال الأخر ، لذا رأت المحكمة أنه وجب معاقبته تأديبياً ليكون عبره لغيره من شاغلي الوظائف العليا.