محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
عاقبت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام مساعد بالإدارة العامة للشئون المالية والمسئول عن الخزينة بشركة بترول ، بعقوبة التنبيه ، لعدم مراعاته كرامة وظيفته وإخلاله للاحترام بها ، من خلال قيامه بالتعدي على " مدير الشئون الصحية " بشركة بترول ، بعصا خشبيه أثناء وقوع مشاجرة بينهما ، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية للأخير بوفاته.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المحال الثانى وهو يعمل مدير عام ومسؤل الخزينة بشركة بترول؛ سلك مسلك لا يتفق مع الاحترام لكرامة وظيفته ومنصبه الذي تقلده ، ولم يراع الاخلاقيات العامة ، فقام بالاعتداء على المدير الثانى بركله بقدمه ، واستخدام عصا خشبية تمهيداً للاعتداء عليه ، وتدخل الحاضرين بينهما لفض المشاجرة التى وقعت بينهما ، فيما قام الأخر بالاعتداء اللفظي عليه ، كما حمل كرسي خشبي في طريقه لضربه به .
واضافت المحكمة بأن المحال الأول ايضا اقترف إثماً تأديبا ضد الثانى ، ولكن انقضت الدعوى التأديبية بوفاته ، حيث أنه توفي قبل صدور الحكم بشهرين.
وثبت في وجدان المحكمة واطمأنت لقيام المحال الثانى المدير العام ومسؤل الخزينة ، أنه أهان كرامة وظيفته من خلال ذلك الاعتداء ، كما جاءت أقوال الشهود تؤييد تماما ما اقترفه من جريمة في حق العمل وقيامه بالاعتداء على المحال الأخر ، لذا رأت المحكمة أنه وجب معاقبته تأديبياً ليكون عبره لغيره من شاغلي الوظائف العليا.
شكرا لقرائتكم خبر عن "ضربه بعصاية" التأديبية العليا تعاقب مسئول بالبترول لإعتداؤه على زميله على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .