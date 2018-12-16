مصر | "الأمن العام": ضبط 197 قطعة سلاح ناري و211 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام": ضبط 197 قطعة سلاح ناري و211 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبرة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، خلال 24 ساعة، وذلك على النحو التالي:

في مجال ضبط الأسلحة النارية:

ضبط (197) قطعة سلاح ناري، بحوزة (175 متهما) على النحو التالى:

(18) بندقية آلية.

(32) بندقية خرطوش.

بندقية رصاص.

(19) طبنجة.

(127) فرد محلي الصنع.

(230) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

فى مجال ضبط الأسلحة البيضاء:

ضبط (248) قطعة سلاح أبيض.

في مجال قضايا المواد المخدرة:

ضبط (211) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (225متهما)، وبحوزتهم الآتي:

كمية من مخدر البانجو، وزنت (21،030 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش، وزنت (12،766 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين، وزنت (1،233 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون، وزنت (352 جرام ).

(41221) قرصا مخدرا.

في مجال قضايا المواد المخدرة "التخليقية": تم ضبط عدد (22) قضية مخدرات تخليقية، ضُبط خلالها (23 متهما)، وبحوزتهم (2،535 كيلو جرام إستروكس –3،365 كيلو جرام فودو).

في مجال المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة: تم ضبط عدد (70) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: تم ضبط (3) تشكيلات عصابية،ضمت (9) متهمين، إرتكبوا 9 حوادث متنوعة.

في مجال القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه: تم ضبط عدد (22) متهم لقيامهم بإرتكاب أعمال البلطجة، وحوادث السرقات بالإكراه.

في مجال الدراجات النارية المخالفة: ضبط (391) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المركبات المبلغ بسرقتها: تم ضبط (2 دراجة نارية، 9سيارات ) مبلغ بسرقتها.

في مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ الأحكام القضائية الآتية:

(334) حكم جنائي.

(21656) حكم حبس جزئي.

(3846) حكم حبس مستأنف.

(40617) حكم بالغرامة.

(10417) حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ استمرار الحملات المكبرة، لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجًا على القانون.

